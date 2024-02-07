Почеттино призвал болельщиков «Челси» потерпеть

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино потребовал поддержки в связи с последними результатами команды.

«Иногда мы можем совершать ошибки. Это футбол. Такое случается, нам нужно продолжать двигаться вперед и быть сильными.

У нас очень хороший состав, но в силу разных причин мы не оправдываем ожиданий. Когда ожидания расходятся с реальностью, трудно получить то, чего заслуживаешь. Вот почему людям не хватает терпения.

Когда мы проиграли «Ливерпулю», все говорили о том, что это огромный провал, что у «Челси» все плохо. Когда «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу», я ничего подобного не слышал. Но ситуация была точно такая же.

Это влияет на игроков, потому что команде нужна уверенность. Нам нужна поддержка, и наши болельщики должны поддерживать «Челси». Люди должны понимать это.

Мы требуем поддержки. У нас собраны качественные игроки. Единственная проблема: чтобы построить команду, нужно время. Такова реальность, болельщикам стоит набраться терпения.

Мы пытаемся все исправить. Надеемся как можно скорее достичь того положения, которого заслуживает клуб», – сказал Почеттино.