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    Почеттино призвал болельщиков «Челси» потерпеть

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино потребовал поддержки в связи с последними результатами команды.

    «Иногда мы можем совершать ошибки. Это футбол. Такое случается, нам нужно продолжать двигаться вперед и быть сильными.

    У нас очень хороший состав, но в силу разных причин мы не оправдываем ожиданий. Когда ожидания расходятся с реальностью, трудно получить то, чего заслуживаешь. Вот почему людям не хватает терпения.

    Когда мы проиграли «Ливерпулю», все говорили о том, что это огромный провал, что у «Челси» все плохо. Когда «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу», я ничего подобного не слышал. Но ситуация была точно такая же.

    Это влияет на игроков, потому что команде нужна уверенность. Нам нужна поддержка, и наши болельщики должны поддерживать «Челси». Люди должны понимать это.

    Мы требуем поддержки. У нас собраны качественные игроки. Единственная проблема: чтобы построить команду, нужно время. Такова реальность, болельщикам стоит набраться терпения.

    Мы пытаемся все исправить. Надеемся как можно скорее достичь того положения, которого заслуживает клуб», – сказал Почеттино.

    • Лондонцы потерпели 2 поражения подряд в АПЛ – от «Ливерпуля» (1:4) и «Вулверхэмптона» (2:4).
    • После 23 матчей команда занимает 11-е место в АПЛ с 31 очком.

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    Источник: Sky Sports

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    07.02.2024 11:16
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