Главного тренера из КХЛ избили на улице

Клуб КХЛ «Нефтехимик» сообщил о нападении на главного тренера Олега Леонтьева.

«20 января утром, отправляясь за машиной, главный тренер ХК «Нефтехимик» встретил на своем пути трех молодых людей, которые неожиданно спровоцировали инцидент. В результате которого он вынужден был обратиться за медицинской помощью. Данным инцидентом занимаются правоохранительные органы!

В данный момент Олег Юрьевич чувствует себя нормально и провел тренировку с командой», – сообщили нижнекамцы.