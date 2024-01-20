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    Главного тренера из КХЛ избили на улице

    Клуб КХЛ «Нефтехимик» сообщил о нападении на главного тренера Олега Леонтьева.

    «20 января утром, отправляясь за машиной, главный тренер ХК «Нефтехимик» встретил на своем пути трех молодых людей, которые неожиданно спровоцировали инцидент. В результате которого он вынужден был обратиться за медицинской помощью. Данным инцидентом занимаются правоохранительные органы!

    В данный момент Олег Юрьевич чувствует себя нормально и провел тренировку с командой», – сообщили нижнекамцы.

    • «Нефтехимик» идет в зоне плей-офф Восточной конференции КХЛ.
    • 53-летний Леонтьев в команде 3 года.
    • Это 1-я его самостоятельная работа в КХЛ.

    Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»

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