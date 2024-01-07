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    • Комментатор Андронов жестко оскорбил чемпионат Саудовской Аравии

    Комментатор Андронов жестко оскорбил чемпионат Саудовской Аравии

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов призвал не относиться всерьез к голевым успехам Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

    «Чемпионат Саудовской Аравии – это говно и палки. И это ясно с первого дня. Мне жаль тех, кто тратит на это своe время. Если вам не платят как Кришу, конечно. Тогда можно.

    Я не собираюсь ни секунды этому уделять. Как и «Игре престолов», «Гарри Поттеру» и прочей ***», – написал Андронов.

    • Роналду с 54 голами стал лучшим бомбардиром 2023 года.
    • Криштиану в Саудовской Аравии год.
    • Там он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    07.01.2024 12:20
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    Комментарии (3)
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    sochi-2013
    1704622003
    Вот Major League Soccer - это мощь! Там даже Месси не в каждой игре забивает.
    Ответить
    Вомбат
    1704624333
    Кто-нибудь понял при чем тут палки? Бомбардир, объясни глубокую мысль твоего любимого автора.
    Ответить
    BarStep
    1704630692
    Как я его понимаю!
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