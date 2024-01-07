Комментатор Андронов жестко оскорбил чемпионат Саудовской Аравии

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов призвал не относиться всерьез к голевым успехам Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

«Чемпионат Саудовской Аравии – это говно и палки. И это ясно с первого дня. Мне жаль тех, кто тратит на это своe время. Если вам не платят как Кришу, конечно. Тогда можно.

Я не собираюсь ни секунды этому уделять. Как и «Игре престолов», «Гарри Поттеру» и прочей ***», – написал Андронов.