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    • Новичок «Краснодара», срывы Хави, символическая сборная 2023 года и другие новости

    Новичок «Краснодара», срывы Хави, символическая сборная 2023 года и другие новости

    «Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека.

    Широков назвал год начала деградации российского футбола.

    «Оренбург» – о трансфере покушавшегося на убийство девушки игрока: «С кем не бывает, он же не 20 девушек положил».

    Хави жестко оскорбил судью, упомянув его мать.

    Символическая сборная 2023 года по версии IFFHS.

    Хави нагрубил журналистке после матча с «Лас-Пальмасом».

    Ахметов прилетел в Санкт-Петербург перед трансфером в «Зенит».

    Сергеев назвал минимальную сумму в месяц, необходимую для жизни.

    Стало известно, когда «Ювентус» планирует купить Сперцяна.

    Анчелотти назвал лучшего игрока в мире.

    Мане построил и открыл стадион в родной деревне.

    Источник: «Бомбардир»

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    05.01.2024 23:33
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