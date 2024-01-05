Новичок «Краснодара», срывы Хави, символическая сборная 2023 года и другие новости

«Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека.

Широков назвал год начала деградации российского футбола.

«Оренбург» – о трансфере покушавшегося на убийство девушки игрока: «С кем не бывает, он же не 20 девушек положил».

Хави жестко оскорбил судью, упомянув его мать.

Символическая сборная 2023 года по версии IFFHS.

Хави нагрубил журналистке после матча с «Лас-Пальмасом».

Ахметов прилетел в Санкт-Петербург перед трансфером в «Зенит».

Сергеев назвал минимальную сумму в месяц, необходимую для жизни.

Стало известно, когда «Ювентус» планирует купить Сперцяна.

Анчелотти назвал лучшего игрока в мире.

Мане построил и открыл стадион в родной деревне.