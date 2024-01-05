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    Хави нагрубил журналистке после матча с «Лас-Пальмасом»

    Главному тренеру «Барселоны» Хави не понравился вопрос журналистки после матча 19-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:1).

    Девушка спросила Хави, что могло случиться, если бы «Барселона» проиграла на Канарах.

    «У вас негативные предположения. Это забавляет. Других тренеров вы так не спрашиваете.

    К чему эти предположения, если мы победили? То, о чем вы спрашиваете, уже не случилось. Это абсурд, невероятный абсурд.

    Уважайте действующих чемпионов», – сказал Хави.

    • «Барселона» отстает от 1-го места на 7 очков.
    • Впереди у команды кубковый матч с «Барбастро».
    • На следующей неделе «Барселона» будет бороться за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

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    Источник: Marca

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    05.01.2024 16:28
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    Комментарии (13)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1704462261
    Гнома чето пригорает в последнее время
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704464719
    Хулиганьё!
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    Benifacto
    1704475659
    да на последней минуте чудом отлетели, она это и имела ввиду)))) а Хави реально подгорает)))
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