Хави нагрубил журналистке после матча с «Лас-Пальмасом»

Главному тренеру «Барселоны» Хави не понравился вопрос журналистки после матча 19-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:1).
Девушка спросила Хави, что могло случиться, если бы «Барселона» проиграла на Канарах.
«У вас негативные предположения. Это забавляет. Других тренеров вы так не спрашиваете.
К чему эти предположения, если мы победили? То, о чем вы спрашиваете, уже не случилось. Это абсурд, невероятный абсурд.
Уважайте действующих чемпионов», – сказал Хави.
- «Барселона» отстает от 1-го места на 7 очков.
- Впереди у команды кубковый матч с «Барбастро».
- На следующей неделе «Барселона» будет бороться за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.