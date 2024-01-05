Хави нагрубил журналистке после матча с «Лас-Пальмасом»

Главному тренеру «Барселоны» Хави не понравился вопрос журналистки после матча 19-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:1).

Девушка спросила Хави, что могло случиться, если бы «Барселона» проиграла на Канарах.

«У вас негативные предположения. Это забавляет. Других тренеров вы так не спрашиваете.

К чему эти предположения, если мы победили? То, о чем вы спрашиваете, уже не случилось. Это абсурд, невероятный абсурд.

Уважайте действующих чемпионов», – сказал Хави.