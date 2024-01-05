Широков назвал год начала деградации российского футбола

Гендиректора «Леон Сатурна» из Раменского, бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков оценил влияние на российский футбол запрета на участие в официальных международных соревнованиях.
– Снизился ли уровень РПЛ за более чем полтора года изоляции?
– Не за полтора года – мы с 2013 года потихоньку деградируем. Это связано с общим уровнем подготовки футболистов.
– Изоляция не внесла коррективы?
– Она должна была способствовать улучшению. Эти улучшения давно в головах специалистов должны были сидеть. Другое дело: а кто готовить-то будет, если у вас до этого не было специалистов? По щелчку пальца специалисты не появляются, их готовить надо.
Если бы они включились хотя бы лет пять назад, то сейчас, может, начал бы кто-то появляться. Это могло быть хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои какие-то взгляды.
- Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров.
- Сборная России была исключена из стыковых матчей ЧМ-2022 и из Лиги наций-2022/23, не допущена к отбору на Евро-2024.
- «Спартак» был снят с розыгрыша Лиги Европы-2021/22, российские клубы не были допущены до еврокубков в сезонах-2022/23 и 2023/24.