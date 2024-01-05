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    Широков назвал год начала деградации российского футбола

    Гендиректора «Леон Сатурна» из Раменского, бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков оценил влияние на российский футбол запрета на участие в официальных международных соревнованиях.

    – Снизился ли уровень РПЛ за более чем полтора года изоляции?

    – Не за полтора года – мы с 2013 года потихоньку деградируем. Это связано с общим уровнем подготовки футболистов.

    – Изоляция не внесла коррективы?

    – Она должна была способствовать улучшению. Эти улучшения давно в головах специалистов должны были сидеть. Другое дело: а кто готовить-то будет, если у вас до этого не было специалистов? По щелчку пальца специалисты не появляются, их готовить надо.

    Если бы они включились хотя бы лет пять назад, то сейчас, может, начал бы кто-то появляться. Это могло быть хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои какие-то взгляды.

    • Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров.
    • Сборная России была исключена из стыковых матчей ЧМ-2022 и из Лиги наций-2022/23, не допущена к отбору на Евро-2024.
    • «Спартак» был снят с розыгрыша Лиги Европы-2021/22, российские клубы не были допущены до еврокубков в сезонах-2022/23 и 2023/24.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.01.2024 11:08
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    Комментарии (14)
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    RJM555
    1704445585
    а сам то
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    SLADE2019
    1704446365
    А виноваты во всем опять 90-е? Кто и кого за причинные места держит в деле подготовки эффективных и квалифицированных специалистов?
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    САДЫЧОК
    1704446673
    Это ты Широков деградируешь, хотя всегда был высокомерным гусём!
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    sochi-2013
    1704447110
    Деградация началась, когда появился Ассаф Аль-Халифа. Или даже с Теньо Минчева.
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    Cleaner
    1704447556
    Широков и есть ДЕГРАДАЦИЯ российского футбола! Бил ногами лежащего на земле судью во время матча. И теперь лезет со своими комментариями во все дыры. ОТМАЗАННЫЙ...((((((((((((((((((((((((((
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    Петер круче мАсквы
    1704449079
    Деградация гачалась с появлением Широкова в футболе. Это 50% беды, еще 50% деградации, это срамтак в РПЛ. :)))
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    BRO_football
    1704450241
    Так и есть. Деградация с 2013 года шла медленным темпом. С 2022 года деградация значительно ускорилась. Спасибо, РФС. Спасибо клубам с гос. поддержкой. В 2018 году было чудо какое-то, когда ЧМ проходил, а потом опять деградация
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704454110
    Деградация была в 90, когда все клубы влачили своё жалкое существование, кроме одного антинародного, сви ньями по нынешнему называемому. Гыгыгы
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    BarStep
    1704458773
    Что бы деградировать - нужно выйти сначала на определенный уровень.. Этот, достаточно высокий уровень, был достигнут однажды - в начале 60-х и то при Союзе.. А дальше снижение до уровня +/- ниже среднего и всё., в т.ч. по РФ О каком, не пойму, все говорят уровне??! Мы всегда были в жопе мирового футбола! Ради объективности - иногда выстреливали (ну это раз/два случая - при Лобановском, Адвокате., ну и наверное при Черчесове) Чего все изнылись по ЧМ, ЧЕ, Еврокубкам?? Мы там на десятых ролях, нех там делать., тренируемся :)
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    Бобссон
    1704570056
    Посмотрев на Широкова, делаешь вывод, что деградация из-за таких, как он. Хамское отношение к своим болельщикам, сопернику. Поведение на поле, что в итоге и вылилось в последствии в избиение судьи. Мерзкая личность.
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