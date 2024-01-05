«Оренбург» – о трансфере покушавшегося на убийство девушки игрока: «С кем не бывает, он же не 20 девушек положил»

Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», высказался о скором приходе в клуб чилийца Хорди Томпсона.

Томпсон провел в 2023 году 27 матчей за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов.

В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но в течение 45 дней он должен был оставаться под домашним арестом в ночное время.

Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон – хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать», – сказал Андреев.