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    • «Оренбург» – о трансфере покушавшегося на убийство девушки игрока: «С кем не бывает, он же не 20 девушек положил»

    «Оренбург» – о трансфере покушавшегося на убийство девушки игрока: «С кем не бывает, он же не 20 девушек положил»

    Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», высказался о скором приходе в клуб чилийца Хорди Томпсона.

    • Томпсон провел в 2023 году 27 матчей за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов.
    • В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но в течение 45 дней он должен был оставаться под домашним арестом в ночное время.
    • Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.

    «Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

    Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон – хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать», – сказал Андреев.

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    Источник: Sport24

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    05.01.2024 14:09
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    Комментарии (10)
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    spam2009
    1704455913
    чем он хуже Кокорина с Мамаевым?
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    WE ARE FOR PETER
    1704456197
    Ему прямая дорога к Промесу в Спартак!! Там все уголовники
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    Cleaner
    1704458088
    СПАРТАК о покушавшемся на своего брата Промесе: - С кем не бывает..
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