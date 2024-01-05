Ловчев определил тенденции 2023 года в российском футболе

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев дал характеристику 2023 года применительно к российскому футболу. Он отметил, что постепенно все больше команд начинают играть в атаку.

«Характеристика года. Чего-то нового, необычного, что бы двигало наш футбол вперед, не увидел. Не вернулись мы и в международный футбол, бан продолжился.

Из того, что осталось, как прежде – в футболе по-прежнему есть деньги, это позволяет закупать иностранцев в большом количестве, что контрастирует с тем, что я постоянно слышу применительно к нынешней ситуации – ставке на свое, реализации шанса. Ничего этого нет.

Мы смотрим одно и то же – есть деньги, люди набирают иностранцев и решают свои личные задачи. Завтра эти люди уйдут, сменят сферу деятельности – а в футболе нового ничего не останется.

Пошли разговоры про тренерскую школу. Есть ли она в России, что это такое и как это проявляется. Вспоминаем опыт чемпионата СССР, где было достаточно много классных тренеров. И стиль игры, стиль подготовки футболистов был разным. Команды отличались друг от друга, что делало чемпионат очень зрелищным.

Сейчас плюс-минус все играют одинаково. Понятно, что условия разные, что календарь другой, но я вижу, что выбор тренеров ограничен. Есть проблема с их подготовкой.

Событие года в нашем футболе? Не было чего-то одного, чтобы встряхнуло наш футбол и заставит говорить о нем спустя годы. Годы, как правило, запоминались событиями в международном футболе с нашим участием, но сейчас мы забанены.

В целом я бы сказал так – наш футбол постепенно меняет свое направление, все играют на чужие ворота, в атаку. Много непредсказуемых матчей, – бывают крупные счета, но в целом я вижу, что ситуация в лиге выравнивается. Мало матчей с предсказуемым исходом, что хорошо для лиги в целом», – написал Ловчев.