Ловчев охарактеризовал соперников сборной России в 2025 году

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал договоренности РФС с футбольными федерациями Нигерии, Замбии и Беларуси о проведении товарищеских матчей в этом году.

С Замбией россияне встретятся в марте в Москве, с Нигерией – 6 июня дома, с Беларусью – 10 июня на выезде.

Нигерия занимает 44-е место в рейтинге ФИФА, Замбия – 87-е, Беларусь – 98-е.

– Как оцените уровень соперников сборной?

– Такие же, как и были. Соперники довольно слабые для нас. Но играть надо, без сомнений. Нужно выступать, светиться, чтобы этот негатив как‑то сходил на нет.

Можно было договариваться с Бразилией и Аргентиной, платить им приличные деньги, они бы приехали.