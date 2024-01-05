«Зенит» оформил два трансфера, а также выкупит игрока «Краснодара», финансовые потери Мбаппе и другие новости

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Мбаппе сказал, что еще не принял решения о будущем – зато уже известны его финансовые потери в случае бесплатного ухода из «ПСЖ»

«Локомотив» выставил на трансфер Куликова и Рыбчинского

Артур сомневается в необходимости перехода в «Зенит» по трем причинам

Журналист раскрыл настоящую причину провокационного празднования Месси перед ван Гаалом на ЧМ-2022

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