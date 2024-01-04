Мбаппе сказал, что еще не принял решения о будущем в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после победы в Суперкубке Франции над «Тулузой» (2:0) высказался о возможном продолжении карьеры в парижской команде.

«У меня высокая мотивация на этот год, он очень важен. Есть трофеи, которые нужно выиграть. Один мы уже завоевали – это хорошо.

Я еще не принял решение [о будущем], выбор не сделан. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом минувшим летом, что бы я ни решил – клуб будет сохранять спокойствие перед предстоящими вызовами, и это главное», – сказал Мбаппе.