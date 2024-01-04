Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Мбаппе сказал, что еще не принял решения о будущем в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после победы в Суперкубке Франции над «Тулузой» (2:0) высказался о возможном продолжении карьеры в парижской команде.

    «У меня высокая мотивация на этот год, он очень важен. Есть трофеи, которые нужно выиграть. Один мы уже завоевали – это хорошо.

    Я еще не принял решение [о будущем], выбор не сделан. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом минувшим летом, что бы я ни решил – клуб будет сохранять спокойствие перед предстоящими вызовами, и это главное», – сказал Мбаппе.

    • Контракт игрока с «ПСЖ» заканчивается летом.
    • Интерес к Мбаппе проявляет мадридский «Реал».

    Новости по теме
    Реакция окружения Мбаппе на новость о договоренности с «Реалом» 2
    Мбаппе договорился о переходе в «Реал» 1
    Мбаппе разозлился на «Реал» и может перейти в АПЛ 9
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2024 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    prtcs
    1704363103
    0
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+