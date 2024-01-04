«Зенит» оформил второй зимний трансфер

«Зенит» подтвердил переход вингера «Коринтианса» Педро дос Сантоса.

Петербургский клуб заплатит 9 миллионов евро за половину прав на новичка.

Бразилец должен был присоединиться к действующему чемпиону РПЛ после 5 февраля, когда ему исполнится 18 лет, но сделает это раньше.

«Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа талантливого бразильского игрока.

Нападающий присоединится к сине-бело-голубым 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях в клинике «Мой медицинский центр».

Футбольный клуб «Зенит» приветствует Педро и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург», – говорится в пресс-релизе.

17-летний Педро провел 21 матч за главную команду «Коринтианса» и забил 1 гол.

Его покупка – это второй зимний трансфер «Зенита». Ранее петербуржцы отдали в аренду защитника Роберта Ренана.

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