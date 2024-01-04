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    «Зенит» оформил второй зимний трансфер

    «Зенит» подтвердил переход вингера «Коринтианса» Педро дос Сантоса.

    Петербургский клуб заплатит 9 миллионов евро за половину прав на новичка.

    Бразилец должен был присоединиться к действующему чемпиону РПЛ после 5 февраля, когда ему исполнится 18 лет, но сделает это раньше.

    «Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа талантливого бразильского игрока.

    Нападающий присоединится к сине-бело-голубым 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях в клинике «Мой медицинский центр».

    Футбольный клуб «Зенит» приветствует Педро и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург», – говорится в пресс-релизе.

    • 17-летний Педро провел 21 матч за главную команду «Коринтианса» и забил 1 гол.
    • Его покупка – это второй зимний трансфер «Зенита». Ранее петербуржцы отдали в аренду защитника Роберта Ренана.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    04.01.2024 15:29
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    Комментарии (19)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704372395
    Талантливый малый. Возможно Зенит на нём заработает. Гыгыгы
    Ответить
    fakeid
    1704372549
    так это ещё минимум полгода назад было известно, что он к нам перейдёт, как только ему стукнет 18. второй неймар - так его называют на родине. п*здят или п*здят - узнаем скоро, первый тур весной зенит-спартаг) хряки, запасайте вазелин, или что там у вас вместо него.
    Ответить
    NewLife
    1704374174
    Полку п.е.д.р у немытых прибыло)
    Ответить
    russkiisergei
    1704376745
    а, где фанаты голубых, которые кричали, что у них не будет в команде "несветлых" людей???
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    Номэд
    1704379476
    Надо в бо.жарню комплект из Пе.дро, Пе.дриньо, Пе.дрос, Пе.дрито, Пе.дри. А также Гомеса, Хулио и Кончито. Имена под стать команде голубообразных
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    Номэд
    1704379691
    Админы такие же пе.дросы. Где фамилия в заголовке???
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