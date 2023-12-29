Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Торино», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Раньери, Кайоде, Артур, Иконе, Дункан, Барак, Куаме, Бельтран.
Главный тренер: Винченцо Итальяно
«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Родригес, Белланова, Войвода, Тамез, Илич, Санабрия, Влашич, Риччи, Сапата.
Главный тренер: Иван Юрич
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»