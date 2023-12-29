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    • «Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023

    «Фиорентина» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Торино», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Раньери, Кайоде, Артур, Иконе, Дункан, Барак, Куаме, Бельтран.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    «Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Родригес, Белланова, Войвода, Тамез, Илич, Санабрия, Влашич, Риччи, Сапата.

    Главный тренер: Иван Юрич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Торино»

    Фиорентина-Торино смотреть онлайн 29 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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