Белоус высказался о справедливости цены в 18 миллионов евро за Сафонова

Футбольный функционер Юрий Белоус, занимавший должности президента «Москвы», вице-президента «Локомотива» и генерального директора «Ростова», высказался о цене в 18 миллионов евро, которой портал Transfermarkt оценил 24-летнего голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

– Заслуженно его оценили. Матвей – хороший вратарь. Так еще и молодой для этой позиции. С каждым годом он набирается опытом все больше и больше. 18 миллионов евро – это справедливая цена.

– Реально ли его продать за такие деньги в Европу?

– Не факт. К тому же, к россиянам сейчас особенное отношение. Тем не менее, Головин же играет. А значит все возможно.

– Может ли его стоимость вырасти еще?

– Да, я думаю, она и будет расти. Особенно, когда мы вернемся в еврокубки и будем участвовать в турнирах сборной России.