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    • Белоус высказался о справедливости цены в 18 миллионов евро за Сафонова

    Белоус высказался о справедливости цены в 18 миллионов евро за Сафонова

    Футбольный функционер Юрий Белоус, занимавший должности президента «Москвы», вице-президента «Локомотива» и генерального директора «Ростова», высказался о цене в 18 миллионов евро, которой портал Transfermarkt оценил 24-летнего голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

    – Заслуженно его оценили. Матвей – хороший вратарь. Так еще и молодой для этой позиции. С каждым годом он набирается опытом все больше и больше. 18 миллионов евро – это справедливая цена.

    – Реально ли его продать за такие деньги в Европу?

    – Не факт. К тому же, к россиянам сейчас особенное отношение. Тем не менее, Головин же играет. А значит все возможно.

    – Может ли его стоимость вырасти еще?

    – Да, я думаю, она и будет расти. Особенно, когда мы вернемся в еврокубки и будем участвовать в турнирах сборной России.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 18 матчей и пропустил 12 голов.
    • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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