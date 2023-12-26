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    • В ЦСКА появился новый замгендиректора по спортивным вопросам

    В ЦСКА появился новый замгендиректора по спортивным вопросам

    Евгений Шевелев назначен заместителем генерального директора по спортивным вопросам в ПФК ЦСКА. Он займется стратегическим направлением развития спортивного блока клуба.

    «Приоритетными задачами Евгения Евгеньевича станут синхронизация работы Академии с проектом Red-blue future (поиск талантливых футболистов с помощью современных технологий), а также координация других проектов в рамках цифровизации аналитических процессов клуба.

    Помимо этого, Евгений Шевелев будет заниматься объединением усилий всех задействованных подразделений в работе по внедрению новых цифровых решений, разработанных в клубе в 2023 году, использованию данных при принятии управленческих решений, а также при долгосрочном планировании трансферной политики клуба.

    Шевелев работает в клубах РПЛ и на уровне национальных сборных с 2013 года. В ПФК ЦСКА перешел в 2020 году и стал одним из инициаторов создания аналитического отдела.

    Один из главных проектов Евгения – внедрение в прошедшем году собственных цифровых инструментов, которые позволили заменить ушедшие от нас зарубежные аналитические программы и сервисы», – говорится в сообщении клуба.

    • ЦСКА занимает восьмое место в текущем сезоне РПЛ с 28 очками посел 18 матчей.
    • Ранее Шевелев работал в «Тереке», «Химках», «Оренбурге», «Краснодаре», «Сочи», сборной Казахстана.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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