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В ЦСКА появился новый замгендиректора по спортивным вопросам

26 декабря 2023, 12:36

Евгений Шевелев назначен заместителем генерального директора по спортивным вопросам в ПФК ЦСКА. Он займется стратегическим направлением развития спортивного блока клуба.

«Приоритетными задачами Евгения Евгеньевича станут синхронизация работы Академии с проектом Red-blue future (поиск талантливых футболистов с помощью современных технологий), а также координация других проектов в рамках цифровизации аналитических процессов клуба.

Помимо этого, Евгений Шевелев будет заниматься объединением усилий всех задействованных подразделений в работе по внедрению новых цифровых решений, разработанных в клубе в 2023 году, использованию данных при принятии управленческих решений, а также при долгосрочном планировании трансферной политики клуба.

Шевелев работает в клубах РПЛ и на уровне национальных сборных с 2013 года. В ПФК ЦСКА перешел в 2020 году и стал одним из инициаторов создания аналитического отдела.

Один из главных проектов Евгения – внедрение в прошедшем году собственных цифровых инструментов, которые позволили заменить ушедшие от нас зарубежные аналитические программы и сервисы», – говорится в сообщении клуба.

  • ЦСКА занимает восьмое место в текущем сезоне РПЛ с 28 очками посел 18 матчей.
  • Ранее Шевелев работал в «Тереке», «Химках», «Оренбурге», «Краснодаре», «Сочи», сборной Казахстана.

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Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
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