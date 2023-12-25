В Саудовской Аравии подготовили дорогие подарки на Рождество для звездных футболистов

Руководство саудовской Премьер-лиги решило поздравить топ-игроков чемпионата с католическим Рождеством.

«У нас есть звeзды высшего уровня, и они заслуживают редких вещей. Мы хотим показать свое отношение к уникальным футболистам.

Рождество будет очень хорошим для некоторых игроков и сотрудников», – сказал источник.

Среди дорогих подарков будут: