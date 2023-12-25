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    • В Саудовской Аравии подготовили дорогие подарки на Рождество для звездных футболистов

    В Саудовской Аравии подготовили дорогие подарки на Рождество для звездных футболистов

    Руководство саудовской Премьер-лиги решило поздравить топ-игроков чемпионата с католическим Рождеством.

    «У нас есть звeзды высшего уровня, и они заслуживают редких вещей. Мы хотим показать свое отношение к уникальным футболистам.

    Рождество будет очень хорошим для некоторых игроков и сотрудников», – сказал источник.

    Среди дорогих подарков будут:

    • автомобили Ferrari SF90 Spider, Lamborghini, Bugatti;
    • часы Jacob (цена – 300 тысяч фунтов), Chopard LUC Lunar (цена – 53 тысячи фунтов);
    • частные поездки на курорт Kudadoo Maldives, в Париж, Монако и Лондон;
    • роскошные сумки от Yves Saint Lauren и чемодан Globe-Trotter.

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    Источник: The Sun

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