В Саудовской Аравии подготовили дорогие подарки на Рождество для звездных футболистов

Руководство саудовской Премьер-лиги решило поздравить топ-игроков чемпионата с католическим Рождеством.
«У нас есть звeзды высшего уровня, и они заслуживают редких вещей. Мы хотим показать свое отношение к уникальным футболистам.
Рождество будет очень хорошим для некоторых игроков и сотрудников», – сказал источник.
Среди дорогих подарков будут:
- автомобили Ferrari SF90 Spider, Lamborghini, Bugatti;
- часы Jacob (цена – 300 тысяч фунтов), Chopard LUC Lunar (цена – 53 тысячи фунтов);
- частные поездки на курорт Kudadoo Maldives, в Париж, Монако и Лондон;
- роскошные сумки от Yves Saint Lauren и чемодан Globe-Trotter.
Источник: The Sun