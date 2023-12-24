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    Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире

    Transfermarkt опубликовал новый рейтинг после обновления рыночной стоимости футболистов.

    Определены десять клубов с самыми дорогими составами в мире. Наибольшее представительство у АПЛ – 6 из 10.

    1. «Манчестер Сити» – 1,29 млрд евро;
    2. «Арсенал» – 1,11 млрд евро;
    3. «Реал» – 1,04 млрд евро;
    4. «ПСЖ» – 1,04 млрд евро;
    5. «Челси» – 984 млн евро;
    6. «Бавария» – 932 млн евро;
    7. «Ливерпуль» – 867 млн евро;
    8. «Барселона» – 818 млн евро;
    9. «Манчестер Юнайтед» – 795 млн евро;
    10. «Тоттенхэм» – 755 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    24.12.2023 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2259

      LOKOfanatik19 34 минуты назад

      Челси берет количеством))

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