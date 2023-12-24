Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире

Transfermarkt опубликовал новый рейтинг после обновления рыночной стоимости футболистов.

Определены десять клубов с самыми дорогими составами в мире. Наибольшее представительство у АПЛ – 6 из 10.

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