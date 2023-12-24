Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире

Transfermarkt опубликовал новый рейтинг после обновления рыночной стоимости футболистов.
Определены десять клубов с самыми дорогими составами в мире. Наибольшее представительство у АПЛ – 6 из 10.
- «Манчестер Сити» – 1,29 млрд евро;
- «Арсенал» – 1,11 млрд евро;
- «Реал» – 1,04 млрд евро;
- «ПСЖ» – 1,04 млрд евро;
- «Челси» – 984 млн евро;
- «Бавария» – 932 млн евро;
- «Ливерпуль» – 867 млн евро;
- «Барселона» – 818 млн евро;
- «Манчестер Юнайтед» – 795 млн евро;
- «Тоттенхэм» – 755 млн евро.
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Источник: Transfermarkt