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    • «Рома» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    «Рома» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Наполи» 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Паредес, Кристинсен, Бове, Эль-Шаарави, Лукаку.

    Главный тренер: Жозе Моуринью

    «Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелинский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

    Главный тренер: Вальтер Мадзарри

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    Рома-Наполи смотреть онлайн 23 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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