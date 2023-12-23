Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Наполи» 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Паредес, Кристинсен, Бове, Эль-Шаарави, Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуринью
«Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелинский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Осимхен.
Главный тренер: Вальтер Мадзарри
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»