Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед», 18 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 15:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Вест Хэм»: Фабьяньский, Зума, Цоуфал, Агерд, Эмерсон, Уорд-Прауз, Альварес, Соучек, Пакета, Кудус, Боу.

Главный тренер: Дэвид Мойес

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Эванс, Фернандеш, Гарначо, Антони, Майну, Мактоминей, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хааг

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»