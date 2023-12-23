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    • «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед», 18 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 15:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Вест Хэм»: Фабьяньский, Зума, Цоуфал, Агерд, Эмерсон, Уорд-Прауз, Альварес, Соучек, Пакета, Кудус, Боу.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Эванс, Фернандеш, Гарначо, Антони, Майну, Мактоминей, Хойлунн.

    Главный тренер: Эрик тен Хааг

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Бомбардир

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