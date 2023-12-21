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    • Президент УЕФА — о Суперлиге: «Надеюсь, будет замечательный турнир с двумя клубами»

    Президент УЕФА — о Суперлиге: «Надеюсь, будет замечательный турнир с двумя клубами»

    Президент УЕФА Александер Чеферин дал оценку решению суда Европейского союза относительно возможности создания Суперлиги.

    «Они могут создавать все, что захотят. Надеюсь, у них будет замечательный турнир всего с двумя клубами.

    Я смотрел так называемую презентацию A22. Трудно сказать, должно ли было это шоу удивить или позабавить. [Суперлига] стала еще более закрытой, чем проект 2021 года, который был отвергнут всеми.

    Мы рассматриваем это решение как возможность усовершенствовать некоторые правила. Но футбол остается единым – вот почему все заинтересованные стороны выступают сообща. Между пресс-релизом Европейского суда и самим постановлением разительный контраст.

    Я не уверен, знают ли «Мадрид» и «Барселона», что они делают. Футбол не продается», – сказал Чеферин.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7052

      Питерский князь 17 минут назад

      Этой продажной крысе до Блоттера, как раком до Пекина!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1314

      Manilov 46 минут назад

      "...Футбол не продается." Спасибо, поржал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2331

      Таврида 1 час назад

      УЕФА получила смачный подж@пник, и теперь Чеферин запел о единстве и непродажности. Где ты, собак драный, был, когда Россию от соревнований отстраняли? Просто эталонный бумеранг прилетел (((

      0
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      Рейтинг: +2070

      Artemka444 1 час назад

      дебилоооййййдддд

      1
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