Президент УЕФА — о Суперлиге: «Надеюсь, будет замечательный турнир с двумя клубами»

Президент УЕФА Александер Чеферин дал оценку решению суда Европейского союза относительно возможности создания Суперлиги.

«Они могут создавать все, что захотят. Надеюсь, у них будет замечательный турнир всего с двумя клубами.

Я смотрел так называемую презентацию A22. Трудно сказать, должно ли было это шоу удивить или позабавить. [Суперлига] стала еще более закрытой, чем проект 2021 года, который был отвергнут всеми.

Мы рассматриваем это решение как возможность усовершенствовать некоторые правила. Но футбол остается единым – вот почему все заинтересованные стороны выступают сообща. Между пресс-релизом Европейского суда и самим постановлением разительный контраст.

Я не уверен, знают ли «Мадрид» и «Барселона», что они делают. Футбол не продается», – сказал Чеферин.