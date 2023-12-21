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  • Президент УЕФА — о Суперлиге: «Надеюсь, будет замечательный турнир с двумя клубами»

Президент УЕФА — о Суперлиге: «Надеюсь, будет замечательный турнир с двумя клубами»

21 декабря 2023, 17:50
4

Президент УЕФА Александер Чеферин дал оценку решению суда Европейского союза относительно возможности создания Суперлиги.

«Они могут создавать все, что захотят. Надеюсь, у них будет замечательный турнир всего с двумя клубами.

Я смотрел так называемую презентацию A22. Трудно сказать, должно ли было это шоу удивить или позабавить. [Суперлига] стала еще более закрытой, чем проект 2021 года, который был отвергнут всеми.

Мы рассматриваем это решение как возможность усовершенствовать некоторые правила. Но футбол остается единым – вот почему все заинтересованные стороны выступают сообща. Между пресс-релизом Европейского суда и самим постановлением разительный контраст.

Я не уверен, знают ли «Мадрид» и «Барселона», что они делают. Футбол не продается», – сказал Чеферин.

  • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
  • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
  • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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Источник: Marca
Лига чемпионов Чеферин Александер
Комментарии (4)
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Artemka444
1703172207
дебилоооййййдддд
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Таврида
1703173606
УЕФА получила смачный подж@пник, и теперь Чеферин запел о единстве и непродажности. Где ты, собак драный, был, когда Россию от соревнований отстраняли? Просто эталонный бумеранг прилетел (((
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Manilov
1703175175
"...Футбол не продается." Спасибо, поржал.
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zagrizlik
1703188808
Аахахаха футбол не продаётся...напомните это та самая организация, в которой огромное кол-во президентов были под следствием за коррупцию?
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