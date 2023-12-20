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    • «Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    «Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Болоньи», 1/8 кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Интер»: Аудеро, Бастони, Ачерби, Биссек, Аугусто, Фраттези, Асллани, Барелла, Дармиан, Мартинес, Арнаутович.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Болонья»: Равалья, Пош, Лукуми, Калафиори, Ликояннис, Фройлер, Моро, Ндой, Абишер, Салемакерс, Зиркзее.

    Главный тренер: Тиагу Мотта

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Болонья»

    Интер-Болонья смотреть онлайн 20 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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