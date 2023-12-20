Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Болоньи», 1/8 кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Интер»: Аудеро, Бастони, Ачерби, Биссек, Аугусто, Фраттези, Асллани, Барелла, Дармиан, Мартинес, Арнаутович.
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Болонья»: Равалья, Пош, Лукуми, Калафиори, Ликояннис, Фройлер, Моро, Ндой, Абишер, Салемакерс, Зиркзее.
Главный тренер: Тиагу Мотта
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»