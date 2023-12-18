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    • Экс-игрок сборной России: «Может, пошел бы на позицию спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

    Экс-игрок сборной России: «Может, пошел бы на позицию спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

    Андрей Канчельскис хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед» спустя 28 лет.

    «Разговоров о моей работе в Англии много, но конкретики или факта того, чтобы я вел переговоры с клубами АПЛ, не было. Мне хотелось и сейчас хочется поработать в лучшей лиге мира!

    А кому не хочется поработать в АПЛ?! Если будут предложения из Англии, то обязательно рассмотрим их. Цели и мечты есть всегда, но я стремлюсь к этому. Авось, и все сбудется!

    Вряд ли меня «Манчестер Юнайтед» сейчас позовет на должность главного тренера, но на позицию функционера или спортивного директора, может быть, и пошел. Работать в Манчестере для меня это главное счастье!

    Занимал бы должность в клубе, помог сделать ту замечательную команду Фергюсона 90-х. Мне было бы это очень интересно, но пока я сфокусирован на переговорах с другим «Юнайтед» – из Кыргызстана.

    Понятно, что если с предложением выйдет «Манчестер», то любая другая команда не против, чтобы туда шли работать. Но сейчас все мысли с «Мурас Юнайтед» и на данный момент я уже в Кыргызстане, и мы ведем переговоры», – сказал Канчельскис.

    • Россиянин выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год.
    • Последнее его место работы – «Тобол».
    • Канчельскис провел 36 матчей за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3423

      Suvorov71 42 минуты назад

      ЧТО ЗА ВОНЬ ОТ ПОМОЙНЫХ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      WILDLING_HRUNDEL 1 час назад

      Смотри как бы и из кыргызов не отшили)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Во дает)) губа не дура )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +969

      TIMOTHY 1 час назад

      Учи кыргызский прибалт мечтатель))

      2
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