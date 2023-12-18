Экс-игрок сборной России: «Может, пошел бы на позицию спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

Андрей Канчельскис хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед» спустя 28 лет.

«Разговоров о моей работе в Англии много, но конкретики или факта того, чтобы я вел переговоры с клубами АПЛ, не было. Мне хотелось и сейчас хочется поработать в лучшей лиге мира!

А кому не хочется поработать в АПЛ?! Если будут предложения из Англии, то обязательно рассмотрим их. Цели и мечты есть всегда, но я стремлюсь к этому. Авось, и все сбудется!

Вряд ли меня «Манчестер Юнайтед» сейчас позовет на должность главного тренера, но на позицию функционера или спортивного директора, может быть, и пошел. Работать в Манчестере для меня это главное счастье!

Занимал бы должность в клубе, помог сделать ту замечательную команду Фергюсона 90-х. Мне было бы это очень интересно, но пока я сфокусирован на переговорах с другим «Юнайтед» – из Кыргызстана.

Понятно, что если с предложением выйдет «Манчестер», то любая другая команда не против, чтобы туда шли работать. Но сейчас все мысли с «Мурас Юнайтед» и на данный момент я уже в Кыргызстане, и мы ведем переговоры», – сказал Канчельскис.