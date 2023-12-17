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Основные правила футбола – кратко о главном
Главные новости
23:12
Стали известны европейские клубы, которые выступят на обновленном КЧМ-2025
22:48
«Трабзонспор» предложит 5 миллионов за игрока ЦСКА
1
22:30
Круговой высказался о возможном уходе из «Зенита»
1
22:23
Три футболиста забили по 50 голов в 2023 году
21:56
Быстров дал совет Семаку
3
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Все новости
22:55
В «Факеле» отреагировали на информацию об интересе к Мелешину
22:50
Основные правила футбола – кратко о главном
21:52
Кобелев выступил против иностранных тренеров в РПЛ
2
21:33
Стал известен клуб, который хочет подписать Мелешина из «Спартака»
2
21:24
АПЛ. «Ливерпуль» не смог победить «МЮ», нанеся 34 удара
9
20:53
Семак ответил, чем будет заниматься после тренерской карьеры
5
20:41
Жуков назвал двух лучших игроков РПЛ в 2023 году
20:27
Статистика Захаряна против «Бетиса»: россиянин вышел на матч в стартовом составе
1
20:18
Российская гандболистка рассказала, как Мбаппе ночевал у нее дома
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19:50
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Фанатка «Спартака» Ефимова вышла на заплыв в костюме гладиатора
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Быстров назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
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Аршавин высказался о возможном уходе ключевого игрока из «Зенита»
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Назван самый популярный спортсмен по запросам в Google за всю историю
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18:57
АПЛ. «Арсенал» победил «Брайтон» (2:0) и поднялся на 1-е место
18:45
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18:30
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18:13
Невилл: «Ни один фанат «МЮ» не верит, что «Ливерпулю» можно не проиграть»
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Круговой ответил, не жалеет ли о переходе в «Зенит» вместо ЦСКА
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Основные правила футбола – кратко о главном
Основные правила футбола – кратко о главном
1234
Источник:
Бомбардир
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