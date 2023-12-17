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    «Лацио» – «Интер»: прогноз на матч 16 тура Серии А, 17 декабря

    В воскресенье, 17 декабря, «Лацио» на своем поле сыграет с «Интером». Игра состоится в рамках 16 тура Серии А и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Лацио»

    «Лацио» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А с 21 очками после 15 сыгранных матчей. У команды 6 побед, 3 ничьи и 6 поражений. Подопечные Сарри забили 16 голов и пропустили 16 мячей.

    «Интер»

    «Интер» занимает 1-е место с 38 очками после 15 туров. У команды 12 побед, 2 ничьи и 1 поражение. «Интер» забил 37 голов – это лучший результат в лиге, и пропустил 7 мячей – команда играет надежнее других участников Серии А. Миланцы обгоняют идущий на втором месте «Ювентус» на 1 балл.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Лацио» и «Интером» закончились следующими результатами:

    • 30.04.2023 «Интер» – «Лацио» 3:1;
    • 26.08.2022 «Лацио» – «Интер» 3:1;
    • 09.01.2022 «Интер» – «Лацио» 2:1;
    • 16.10.2021 «Лацио» – «Интер» 3:1;
    • 14.02.2021 «Интер» – «Лацио» 3:1.

    Прогноз на матч «Лацио» – «Интер»

    «Интер» выглядит фаворитом предстоящей встречи – команда лидирует в турнирной таблице, не проигрывает на протяжении 14 матчей кряду. «Лацио» – середняк итальянского первенства. Наш прогноз – победа «Интера» с преимуществом в 1 – 2 гола. ТМ 2.5 – 1.90, x2 – 1.79.

    Источник: Бомбардир

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