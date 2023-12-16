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    Черышева спросили о пропуске Евро-2024

    Денис Черышев ответил на вопрос об отстранении сборной России от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

    – Вы злитесь, что летом не выступите на Евро-2024?

    – Это неприятная ситуация. Надеюсь, скоро нас допустят, потому что мы не несем ответственность за эту ситуацию.

    Мы никак не связаны с политикой. Мы хотим играть. Надеюсь, конфликт скоро закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни.

    • Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
    • Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.
    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля следующего года.

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    Источник: AS

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