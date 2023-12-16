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Черышева спросили о пропуске Евро-2024

16 декабря 2023, 17:00

Денис Черышев ответил на вопрос об отстранении сборной России от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

– Вы злитесь, что летом не выступите на Евро-2024?

– Это неприятная ситуация. Надеюсь, скоро нас допустят, потому что мы не несем ответственность за эту ситуацию.

Мы никак не связаны с политикой. Мы хотим играть. Надеюсь, конфликт скоро закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни.

  • Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
  • Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.
  • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля следующего года.

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Источник: AS
Чемпионат Европы Россия Венеция Черышев Денис
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