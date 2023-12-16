Черышева спросили о пропуске Евро-2024

Денис Черышев ответил на вопрос об отстранении сборной России от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.
– Вы злитесь, что летом не выступите на Евро-2024?
– Это неприятная ситуация. Надеюсь, скоро нас допустят, потому что мы не несем ответственность за эту ситуацию.
Мы никак не связаны с политикой. Мы хотим играть. Надеюсь, конфликт скоро закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни.
- Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
- Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля следующего года.
Источник: AS