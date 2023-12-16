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    • «Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    «Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Шеффилд Юнайтед», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Челси»: Петрович, Дисаси, Бадьяшиль, Силва, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джэксон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Шеффилд Юнайтед»: Фодерингэм, Лоу, Трасти, Ахмедходжич, Богл, Хамер, Арчер, Соуза, МакТи, Брукс, Макберни.

    Главный тренер: Крис Уайлдер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Шеффилд Юнайтед»

    Челси-Шеффилд смотреть онлайн 16 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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