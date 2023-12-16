Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Шеффилд Юнайтед», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Челси»: Петрович, Дисаси, Бадьяшиль, Силва, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джэксон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингэм, Лоу, Трасти, Ахмедходжич, Богл, Хамер, Арчер, Соуза, МакТи, Брукс, Макберни.
Главный тренер: Крис Уайлдер
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Шеффилд Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»