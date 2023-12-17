Мудрик – худший игрок «Челси» в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Мда уж, вообще непонятная ситуация, Поч его хвалит на тренировках, и видно, что команда старается на него играть, всегда в атаке ищут его передачами, но у него из 10 касаний мяча, 8 потерь. Психолога наймите ему что ли.
Портал Sofascore выставил оценки игрокам «Челси» за матч 17-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
Худшим у лондонцев стал нападающий Михаил Мудрик, получивший 6,3 балла.
- Украинец провел на поле 69 минут.
- У Мудрика в этом сезоне 16 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
- «Челси» купил игрока в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро без учета бонусов.