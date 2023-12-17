Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Мудрик – худший игрок «Челси» в матче с «Шеффилд Юнайтед»

    Портал Sofascore выставил оценки игрокам «Челси» за матч 17-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    Худшим у лондонцев стал нападающий Михаил Мудрик, получивший 6,3 балла.

    • Украинец провел на поле 69 минут.
    • У Мудрика в этом сезоне 16 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
    • «Челси» купил игрока в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро без учета бонусов.

    Новости по теме
    Российская девушка Мудрика призналась в любви к украинцам 1
    Мудрика заподозрили в отношениях с россиянкой – украинцы угрожают игроку 8
    Стало известно, что грозит Мудрику как уклонисту 13
    Источник: Sofascore

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:14
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3157

      Play 8 минут назад

      Мда уж, вообще непонятная ситуация, Поч его хвалит на тренировках, и видно, что команда старается на него играть, всегда в атаке ищут его передачами, но у него из 10 касаний мяча, 8 потерь. Психолога наймите ему что ли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1421

      JIEGEHDA > Play 5 минут назад

      Игрок сам по себе слабый . + Команда щас никакая. + Давят со всех сторон . И вместо хорошей игры в пас он старается решить сам . Мол смотрите я такой я сякой . Много моментов где вместо паса на гол он бьёт тупо . Купили бы его за лямов 20-30 . Давно уже начал бы норм играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2837

      моэм 28 минут назад

      Мудрику явно не повезло с командой , после ухода Абрамовича и его управленческой команды . Челси превратился в бесперспективного середняка АПЛ , имеет поражений больше чем побед , кроме того он явно не вписывается в концепцию Почеттино....Челси для Мудрика такой же гроб карьеры , как Зенит для талантливой молодёжи .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2282

      Таврида 45 минут назад

      100-миллионное недоразумение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      MANCHESTER_RED_MAN 1 час назад

      Слабый игрок ни о чем

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9585

      vladik12 > MANCHESTER_RED_MAN 1 час назад

      Не болельщику "МЮ" заявлять о "слабых", мне кажется.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+