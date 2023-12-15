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    • «Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 17 тура АПЛ, 16 декабря

    «Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 17 тура АПЛ, 16 декабря

    В субботу, 16 декабря, в 18:00 по московскому времени «Челси» сыграет с «Шеффилдом» в рамках 17-го тура английской Премьер-Лиги.

    «Челси»

    Команда с 19 баллами занимает 12 место в турнирной таблице. У «Челси» 5 побед, 4 ничьи и 7 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 26 голов. Подопечные Почеттино отстают от пятого места на 11 очков.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» находится на последнем месте с 8 баллами. Команда одержала 2 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Шеффилд» забил 12 голов и пропустил 41 мяч.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Челси» и «Шеффилдом Юнайтед» закончились следующими результатами:

    • 21.03.2021 «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» 2:0;
    • 07.02.2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Челси» 1:2;
    • 07.11.2020 «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» 4:1;
    • 11.07.2020 «Шеффилд Юнайтед» – «Челси» 3:0;
    • 31.08.2019 «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» 2:2.

    Прогноз на матч «Челси» – «Шеффилд Юнайтед»

    Лондонцы в последних пяти матчах дома дважды выигрыли, дважды сыграли вничью и один раз проиграли – «Брентфорду» со счетом 0:2. «Шеффилд» в пяти гостевых матчах лишь однажды сыграл вничью. Наш прогноз – победа «Челси» (1.27), тотал больше 2.5 (1.49).

    Источник: Бомбардир

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