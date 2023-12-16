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    • «Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    «Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Барселоны», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Диакаби, Коррейя, Гасиоровски, Гильямон, Лопес, Пепелу, Фулькье, Мартинес, Дуро.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    «Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Кристинсен, Кунде, Педри, Ромеу, Гюндоган, Рафинья, Левандовски, Феликс.

    Главный тренер: Хави

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона»

    Валенсия-Барселона смотреть онлайн 16 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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