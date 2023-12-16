Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Барселоны», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Диакаби, Коррейя, Гасиоровски, Гильямон, Лопес, Пепелу, Фулькье, Мартинес, Дуро.

Главный тренер: Рубен Бараха

«Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Кристинсен, Кунде, Педри, Ромеу, Гюндоган, Рафинья, Левандовски, Феликс.

Главный тренер: Хави

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона»