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    • Сабитов: «Я забыл, как дышать, когда, выступая за «Спартак», встретился с Карпиным в ресторане после 23:00»

    Сабитов: «Я забыл, как дышать, когда, выступая за «Спартак», встретился с Карпиным в ресторане после 23:00»

    Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал о требовательности экс-тренера команды Валерия Карпина.

    «Пересеклись тогда с Георгичем в ресторане после 23:00. Это был мой самый дорогой ужин. Тогда была немая сцена. Когда увидел Карпина в ресторане, я забыл, как дышать. Мой друг молча встаeт, закрывает стол, чтобы мы не тратили на это время. Выходим, а друг говорит: «Потом скажешь, сколько». На следующий день Карпин подходит: «Ну что, не выспался? Ничего, в обед доберeшь». Но мы реально зашли попить кофе. Я же до 26 лет вообще не пил алкоголь. Максимум на Новый год мог глоток сделать и всe.

    Карпин за всем следил. Когда пришeл в команду, сразу сказал, кто и сколько должен весить. У меня в целом всe было нормально с весом. После двухнедельного отдыха мы с Федькой Кудряшовым впервые принесли 700 лишних грамм. Георгиевич нас начал разносить: «Никаких выходных». Он всегда требовал профессионализм. Мы эти 700 грамм скинули бы за одну тренировку, но Карпин требовал правильного отношения», – сказал Сабитов.

    • Ренат был в «Спартаке» в 2007-2011 годах.
    • У Сабитова за команду 64 матча, 4 ассиста.
    • Карпин сейчас тренирует сборную России и «Ростов».

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    Источник: «Чемпионат»

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