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    • «Манчестер Юнайтед» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    «Манчестер Юнайтед» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Баварии», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Регилон, Шоу, Ван-Биссака, Амрабат, Фернандеш, Гарначо, Антони, Мактоминей, Хойлун.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Бавария»

    Манчестер Юнайтед-Бавария сомтреть онлайн 12 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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