Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Баварии», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Регилон, Шоу, Ван-Биссака, Амрабат, Фернандеш, Гарначо, Антони, Мактоминей, Хойлун.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»