«МЮ» проиграл половину матчей в этом сезоне

«Манчестер Юнайтед» провел 24 официальных матча в сезоне-2023/24 и в 12 из них потерпел поражение. За весь сезон-2022/23 «МЮ» проиграл столько же встреч. Тогда команда потерпела 12 поражений в 62 поединках.

В этом сезоне «МЮ» провел 16 матчей в АПЛ. Из них 9 было выиграно и 7 проиграно. В Кубке лиге манкунианцы провели 2 поединка. В одном одержали победу, а в другом потерпели поражения. В 6 матчах Лиги чемпионов «МЮ» проиграл 4 раза, 1 раз победил и закончил 1 встречу вничью.

Единственный раз в этом сезоне манкунианцы поделили очки во встрече с «Галатасараем» на выезде (3:3).