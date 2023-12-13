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    «МЮ» проиграл половину матчей в этом сезоне

    «Манчестер Юнайтед» провел 24 официальных матча в сезоне-2023/24 и в 12 из них потерпел поражение. За весь сезон-2022/23 «МЮ» проиграл столько же встреч. Тогда команда потерпела 12 поражений в 62 поединках.

    В этом сезоне «МЮ» провел 16 матчей в АПЛ. Из них 9 было выиграно и 7 проиграно. В Кубке лиге манкунианцы провели 2 поединка. В одном одержали победу, а в другом потерпели поражения. В 6 матчах Лиги чемпионов «МЮ» проиграл 4 раза, 1 раз победил и закончил 1 встречу вничью.

    Единственный раз в этом сезоне манкунианцы поделили очки во встрече с «Галатасараем» на выезде (3:3).

    • Во вторник «МЮ» проиграл на своем поле мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового этапа ЛЧ – 0:1.
    • Команда занимает шестое место в АПЛ.
    • Она вылетела из Кубка лиги и продолжает выступления только в чемпионате и Кубке Англии, причем в последнем турнире еще не стартовала.

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    Источник: Телеграм-канал OptaJoe

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