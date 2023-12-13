«Манчестер Юнайтед» показал свой худший результат в ЛЧ по числу набранных очков

«Манчестер Юнайтед» занял четвeртое место в квартете A в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/24, набрав всего четыре очка. Это худший результат в истории клуба.

«МЮ» в шестой раз не вышел из группы в Лиге чемпионов. При этом в пяти предыдущих случаях клуб набирал не менее шести очков – такой показатель был в сезонах-1994/95 и 2005/06.

Это всего четвертый случай, когда английский клуб занял четвертое место в группе ЛЧ. Ранее «МЮ» был последним в своем квартете в сезоне-2005/06. Также четвертыми в группе становились «Блэкберн Роверс» (набрал 5 очков) в сезоне-1995/96 и «Манчестер Сити» (набрал 3 очка) в сезоне-2012/13.

За 10 последних розыгрышей Лиги чемпионов с учетом текущего «МЮ» только три раза выступал в плей-офф турнира. Еще в трех случаях он выбывал на групповом этапе, а четырежды вообще не участвовал в основной стадии ЛЧ.