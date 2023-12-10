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Обзор матча «Краснодар» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Обзор матча «Краснодар» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
10 декабря 2023, 21:40
5
«Краснодар»
одержал победу в домашнем матче над ЦСКА в рамках 18 тура РПЛ, итоговый счет 1:0.
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Источник:
«Бомбардир»
ЦСКА
Краснодар
Комментарии (5)
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Бывалый1488
1702233775
Федотов как всегда скажет: потеряли концентрацию в конце, не хватило удачи и бла бла бла, если не будет зимних , действительно полезных трансферов и не изменится игра, то нахер гнать поганой метлой Федотова, сделал из ЦСКА второй Сочи
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1
sergey610
1702234828
Краснодар молодцы!!!!
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0
pasha-ansh@mail.ru
1702236150
Да ЦСКА превращается в середнечка. а когда то брали кубок УЕФА, Газаева надо тренером а то миллионеры совсем играть не хотят
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0
mihail200606
1702273562
Красавчики...надеюсь, чемпионы все таки в этом сезоне. А Конифей в ладошки хлопал ..) только его вина в этом голе..
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0
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