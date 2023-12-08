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    • Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед»

    Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, ждет ли он Сергея Пиняева в клубе АПЛ.

    Ранее вингер «Локомотива» несколько раз ездил в английскую команду на просмотр.

    «Если Пиняева еще тогда не взяли в «МЮ», почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда.

    Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестеру» нужен защитник – у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем?

    Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в «МЮ», но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет», – сказал Канчельскис.

    • В этом сезоне 19-летний Пиняев провел за «Локо» 24 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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