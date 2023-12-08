Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, ждет ли он Сергея Пиняева в клубе АПЛ.

Ранее вингер «Локомотива» несколько раз ездил в английскую команду на просмотр.

«Если Пиняева еще тогда не взяли в «МЮ», почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда.

Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестеру» нужен защитник – у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем?

Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в «МЮ», но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет», – сказал Канчельскис.