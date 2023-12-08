Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, ждет ли он Сергея Пиняева в клубе АПЛ.
Ранее вингер «Локомотива» несколько раз ездил в английскую команду на просмотр.
«Если Пиняева еще тогда не взяли в «МЮ», почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда.
Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестеру» нужен защитник – у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем?
Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в «МЮ», но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет», – сказал Канчельскис.
- В этом сезоне 19-летний Пиняев провел за «Локо» 24 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
Источник: Sport24