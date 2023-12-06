Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Челси», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2023, в 23:15 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фернандеш, Гарначо, Антони, Майну, Мактоминей, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Челси»: Санчес, Бадьяшиль, Силва, Джеймс, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Мудрик, Палмер, Кайседо, Джексон.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»