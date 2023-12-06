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    • «Манчестер Юнайтед» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    «Манчестер Юнайтед» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Челси», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2023, в 23:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фернандеш, Гарначо, Антони, Майну, Мактоминей, Хойлунн.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Челси»: Санчес, Бадьяшиль, Силва, Джеймс, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Мудрик, Палмер, Кайседо, Джексон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

    Манчестер Юнайтенд-Челси смотреть онлайн 6 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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