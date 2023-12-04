Президент УЕФА: «Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу»

Глава УЕФА Александер Чеферин считает, что не стоит в будущем проводить ЧМ посреди клубного сезона.

«Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы неразумно рассматривать возможность его повторения, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг», – сказал Чеферин.