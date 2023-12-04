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    • Президент УЕФА: «Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу»

    Президент УЕФА: «Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу»

    Глава УЕФА Александер Чеферин считает, что не стоит в будущем проводить ЧМ посреди клубного сезона.

    «Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы неразумно рассматривать возможность его повторения, поскольку это создает нагрузку на расписание соревнований и национальных лиг», – сказал Чеферин.

    • ЧМ-2022 прошел с 20 ноября по 18 декабря.
    • Турнир в Катаре перенесли с лета из-за очень жаркой погоды в этой стране.
    • Победителем мундиаля стала сборная Аргентины.

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    Источник: Kicker

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    04.12.2023 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6646

      AtticusFinch 3 часа назад

      Не пошло на пользу футболу исключение России)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6722

      Питерский князь 7 часов назад

      Я уверен, что последние 32 года, не пошел миру на пользу.
      Скоро папа римский будет ходить в ЛГБТ поранже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2065

      Artemka444 7 часов назад

      Точно!!!

      1
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