Сафонов прокомментировал возвращение «Краснодара» на первое место в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о лидерстве своей команды в чемпионате России по итогам 17-го тура.

В воскресенье южане победили «Оренбург» (2:1), а «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3).

«Краснодар» вернулся на 1-е место в таблице РПЛ, опередив петербуржцев на 2 очка.

«Все вернулось на круги своя. Все зависит от нас, надо побеждать.

Будет классный футбол с ЦСКА [в 18-м туре РПЛ]. Наша задача – выигрывать каждый матч.

Все мысли об игре с армейцами, хотим закончить год на первом месте», – заявил Сафонов.