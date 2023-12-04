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    • Сафонов прокомментировал возвращение «Краснодара» на первое место в РПЛ

    Сафонов прокомментировал возвращение «Краснодара» на первое место в РПЛ

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о лидерстве своей команды в чемпионате России по итогам 17-го тура.

    • В воскресенье южане победили «Оренбург» (2:1), а «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3).
    • «Краснодар» вернулся на 1-е место в таблице РПЛ, опередив петербуржцев на 2 очка.

    «Все вернулось на круги своя. Все зависит от нас, надо побеждать.

    Будет классный футбол с ЦСКА [в 18-м туре РПЛ]. Наша задача – выигрывать каждый матч.

    Все мысли об игре с армейцами, хотим закончить год на первом месте», – заявил Сафонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2023 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2825

      Январь 59 5 часов назад

      Надеюсь на вашу победу. Буду болеть за вас. Удачи Быки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69477

      portero 8 часов назад

      Мотя будь скромнее, фарта больше будет, оставь кураж на игру , не трать эмоции на журналюг.....

      1
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