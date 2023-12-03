Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «ПСЖ», 14-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 15:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Гавр»: Десма, Льорис, Сальмье, Санганте, Него, Кузяев, Опери, Туре, Байо, Алиуи, Грандсир.

Главный тренер: Лука Эльснер

«ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Эрнандес, Мукиэле, Шкриньяр, Угарте, Дембеле, Витинья, Ли Кан Ин, Мбаппе, Рамуш.

Главный тренер: Луис Энрике

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «ПСЖ»