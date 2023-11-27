Орлов похвалил «Спартак» за сохранение Абаскаля

Комментатор Геннадий Орлов предположил, что сложный период в отношениях нападающего «Спартака» Александра Соболева и главного тренера Гильермо Абаскаля остался позади.

В матче 16-го тура РПЛ в минувший уик-энд, форвард отдал две голевые передачи, а красно-белые победили «Балтику» в гостях со счетом 2:0.

«Соболев однозначно может занести себе в актив матч в Калининграде. Два паса по такой погоде, на таком поле. Показал, что является довольно тонким исполнителем. Но, мне кажется, Соболев себя и проявляет лучше в более сложных обстоятельствах. Ему интересно преодолевать и себя, и жизненные условия.

Знаете, в театре режиссер иногда дает артисту роль, которую тот изначально принимает в штыки. Для чего? Чтобы развивать его! Так и здесь. Абаскаль ждет от Соболева не только голов, не только завершения атак, но и умных передач. И мне кажется, пусть и не сразу, но Александр понял, что ему надо играть на команду, что тренеру в данном случае виднее. И вот вам результат. Две голевые передачи в игре с «Балтикой», сильный кубковый матч с «Краснодаром». В то же время в других встречах тренер показал ему, что команда может атаковать и без него.

Похоже, сложный период в отношениях Соболева и Абаскаля позади. Во всяком случае со стороны кажется, что форвард адекватно сейчас воспринимает требования наставника. Воля у него есть, характер присутствует, футбольные качества тоже на уровне. Просто ему не надо думать о том, что его зажимают, где-то не дают раскрыться, не туда его ставят. Так ведь и с Дзюбой было. Артем почему-то в какой-то момент начинал считать, что он знает больше тренеров – того же Карпина.

Радует, что руководство «Спартака» не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Кто только не говорил об отставке испанца! Но ему дали еще время, и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля. Литвинов с Пруцевым хорошо взаимодействуют. Нет Зобнина, нет Джикии. И ничего – команда играет!» – сказал Орлов.