Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов похвалил «Спартак» за сохранение Абаскаля

27 ноября 2023, 12:22
6

Комментатор Геннадий Орлов предположил, что сложный период в отношениях нападающего «Спартака» Александра Соболева и главного тренера Гильермо Абаскаля остался позади.

В матче 16-го тура РПЛ в минувший уик-энд, форвард отдал две голевые передачи, а красно-белые победили «Балтику» в гостях со счетом 2:0.

«Соболев однозначно может занести себе в актив матч в Калининграде. Два паса по такой погоде, на таком поле. Показал, что является довольно тонким исполнителем. Но, мне кажется, Соболев себя и проявляет лучше в более сложных обстоятельствах. Ему интересно преодолевать и себя, и жизненные условия.

Знаете, в театре режиссер иногда дает артисту роль, которую тот изначально принимает в штыки. Для чего? Чтобы развивать его! Так и здесь. Абаскаль ждет от Соболева не только голов, не только завершения атак, но и умных передач. И мне кажется, пусть и не сразу, но Александр понял, что ему надо играть на команду, что тренеру в данном случае виднее. И вот вам результат. Две голевые передачи в игре с «Балтикой», сильный кубковый матч с «Краснодаром». В то же время в других встречах тренер показал ему, что команда может атаковать и без него.

Похоже, сложный период в отношениях Соболева и Абаскаля позади. Во всяком случае со стороны кажется, что форвард адекватно сейчас воспринимает требования наставника. Воля у него есть, характер присутствует, футбольные качества тоже на уровне. Просто ему не надо думать о том, что его зажимают, где-то не дают раскрыться, не туда его ставят. Так ведь и с Дзюбой было. Артем почему-то в какой-то момент начинал считать, что он знает больше тренеров – того же Карпина.

Радует, что руководство «Спартака» не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Кто только не говорил об отставке испанца! Но ему дали еще время, и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля. Литвинов с Пруцевым хорошо взаимодействуют. Нет Зобнина, нет Джикии. И ничего – команда играет!» – сказал Орлов.

  • «Спартак» находится на четвертом месте в РПЛ с 27 очками после 16 матчей.
  • В нынешнем сезоне Соболев провел 15 матчей, забил 5 голов и отдал 5 передач.

Еще по теме:
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно» 3
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак» 2
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Соболев Александр Абаскаль Гильермо Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1701078463
Ну, Геннадий Сергеевич и расхвалил Соболева. Абаскаль от таких слов видимо всплакнул................
Ответить
ivany4
1701080717
Известный журналист Геннадий Орлов отреагировал на возможную отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. "...В Москве журналисты пишут, что если менять Абаскаля, то уже сейчас. Как изменилось все быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля! 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? У него опыта нет, — заявил Орлов на Радио Зенит". По мнению эксперта, в «Спартаке» должен работать опытный менеджер, который не будет проводить постоянные эксперименты, ведь это все должно наигрываться на сборах. Ты не орел Гена, ты флюгер!!!
Ответить
шахта Заполярная
1701087641
На флюгер не стоит обращать внимания, он вертится куда дует ветер.
Ответить
Главные новости
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
Роналду выдал философскую цитату после 979-го гола в карьере
04:50
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
1
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
4
Все новости
Все новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+