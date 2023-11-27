Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Карасев не подтвердил назначение на саудовское «класико»: «РФС ведет переговоры»

    Карасев не подтвердил назначение на саудовское «класико»: «РФС ведет переговоры»

    Российский арбитр Сергей Карасев сказал, что ему ничего не известно о назначении на матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль‑Хиляль» – «Аль‑Наср». Ранее о его назначении сообщили саудовские СМИ.

    «Ничего не знаю [о назначении]. РФС ведет переговоры, – сказал Карасев.

    • Игра команд, занимающих первые два места в саудовском чемпионате, запланирована на 1 декабря.
    • За «Аль‑Хиляль» выступает бывший нападающий петербургского «Зенита» бразилец Малком.
    • За «Аль‑Наср» играет пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду.

    Новости по теме
    Карасев назначен на саудовское «класико» с участием Роналду
    Неймар показал, как через боль восстанавливается от травмы
    «Аль-Хиляль» забил сопернику 9 голов, у Малкома хет-трик 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+