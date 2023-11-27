Карасев не подтвердил назначение на саудовское «класико»: «РФС ведет переговоры»

Российский арбитр Сергей Карасев сказал, что ему ничего не известно о назначении на матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль‑Хиляль» – «Аль‑Наср». Ранее о его назначении сообщили саудовские СМИ.

«Ничего не знаю [о назначении]. РФС ведет переговоры, – сказал Карасев.