Карасев не подтвердил назначение на саудовское «класико»: «РФС ведет переговоры»

Российский арбитр Сергей Карасев сказал, что ему ничего не известно о назначении на матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль‑Хиляль» – «Аль‑Наср». Ранее о его назначении сообщили саудовские СМИ.
«Ничего не знаю [о назначении]. РФС ведет переговоры, – сказал Карасев.
- Игра команд, занимающих первые два места в саудовском чемпионате, запланирована на 1 декабря.
- За «Аль‑Хиляль» выступает бывший нападающий петербургского «Зенита» бразилец Малком.
- За «Аль‑Наср» играет пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду.
Источник: «Матч ТВ»