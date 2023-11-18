Аршавин ответил, способна ли сборная Англии выиграть чемпионат мира

Андрей Аршавин высказался о потенциале сборной Англии после победы над Мальтой (2:0) в отборе Евро-2024.
«Счет странный, но это уверенная победа. Мальтийцам повезло, что слишком добродушно была настроена сборная Англии. Было бы чуть побольше везения, был бы счет 5:0.
Вообще эта сборная Англии – очень талантливая команда. У нее есть потенциал выиграть чемпионат мира«, – заявил Аршавин.
- Англичане один раз в истории становились чемпионами мира – в 1966 году.
- На прошлом Евро они дошли до финала, где в серии пенальти уступили Италии.
- Аршавин выступал в АПЛ в составе «Арсенала».
Источник: «Матч ТВ»