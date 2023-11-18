Аршавин ответил, способна ли сборная Англии выиграть чемпионат мира

Андрей Аршавин высказался о потенциале сборной Англии после победы над Мальтой (2:0) в отборе Евро-2024.

«Счет странный, но это уверенная победа. Мальтийцам повезло, что слишком добродушно была настроена сборная Англии. Было бы чуть побольше везения, был бы счет 5:0.

Вообще эта сборная Англии – очень талантливая команда. У нее есть потенциал выиграть чемпионат мира«, – заявил Аршавин.