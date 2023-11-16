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  • Франция – Гибралтар: прогноз на матч 9 тура отбора ЧЕ-2024, 18 ноября

Франция – Гибралтар: прогноз на матч 9 тура отбора ЧЕ-2024, 18 ноября

16 ноября 2023, 14:46

В субботу, 18 ноября, Франция на своем поле сыграет с Гибралтаром. Игру проведут в рамках 9 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Франция

Сборная Франции лидирует в отборочной группе, имея в своем активе 18 очков. Команда выиграла все шесть матчей отборочного цикла, забила 13 голов и пропустила только один мяч. Отрыв от идущих на втором месте Нидерландов, составляет шесть баллов.

Гибралтар

Команда идет на последнем месте в турнирной таблице. Гибралтар проиграл все шесть матчей, пропустил 21 гол и не забил ни одного мяча. Команда, откровенно говоря, выглядит аутсайдером и выступает «поставщиком очков» для остальных участников группы.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает только один матч, в котором Франция победила со счетом 3:0.

Прогноз на матч Франция – Гибралтар

Франция, с вероятностью 99,9% выиграет эту встречу. Предположим, что поединок закончится разгромом Гибралтара. Заключим пари, что в матче будет забито минимум пять голов. Наша ставка – тотал больше 4.5 (1.34).

Источник: Бомбардир
Отбор ЧЕ-2024 Флуминенсе Фламенго
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