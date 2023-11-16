Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Франция – Гибралтар: прогноз на матч 9 тура отбора ЧЕ-2024, 18 ноября

    Франция – Гибралтар: прогноз на матч 9 тура отбора ЧЕ-2024, 18 ноября

    В субботу, 18 ноября, Франция на своем поле сыграет с Гибралтаром. Игру проведут в рамках 9 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

    Франция

    Сборная Франции лидирует в отборочной группе, имея в своем активе 18 очков. Команда выиграла все шесть матчей отборочного цикла, забила 13 голов и пропустила только один мяч. Отрыв от идущих на втором месте Нидерландов, составляет шесть баллов.

    Гибралтар

    Команда идет на последнем месте в турнирной таблице. Гибралтар проиграл все шесть матчей, пропустил 21 гол и не забил ни одного мяча. Команда, откровенно говоря, выглядит аутсайдером и выступает «поставщиком очков» для остальных участников группы.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает только один матч, в котором Франция победила со счетом 3:0.

    Прогноз на матч Франция – Гибралтар

    Франция, с вероятностью 99,9% выиграет эту встречу. Предположим, что поединок закончится разгромом Гибралтара. Заключим пари, что в матче будет забито минимум пять голов. Наша ставка – тотал больше 4.5 (1.34).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2023 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+