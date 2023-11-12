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    • Брата Хабиба отстранили за нарушение антидопинговых правил

    Брата Хабиба отстранили за нарушение антидопинговых правил

    Российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова отстранили от боев на полгода.

    Как сообщил в твиттере американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора CSAC Энди Фостера, речь идет о нарушении антидопинговых правил.

    Причина – Нурмагомедов не подал заявление на использование запрещенного препарата, разрешенного только в виде терапевтического исключения. Усмана помимо отстранения оштрафовали на 50 тысяч долларов.

    Таким образом, результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован. Он состоялся в октябре и завершился победой россиянина.

    • 25-летний Усман – двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.

    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 13:41
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