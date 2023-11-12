Брата Хабиба отстранили за нарушение антидопинговых правил

Российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова отстранили от боев на полгода.

Как сообщил в твиттере американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора CSAC Энди Фостера, речь идет о нарушении антидопинговых правил.

Причина – Нурмагомедов не подал заявление на использование запрещенного препарата, разрешенного только в виде терапевтического исключения. Усмана помимо отстранения оштрафовали на 50 тысяч долларов.

Таким образом, результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован. Он состоялся в октябре и завершился победой россиянина.