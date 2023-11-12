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    • «Челси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Челси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Сити», 12-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Челси»: Санчес, Дисаси, Силва, Джеймс, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джэксон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Грилиш, Эрнандес, Альварес, Силва, Фоден, Холанд.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси»«Манчестер Сити»

    Челси-Манчестер Сити смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 11:32
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