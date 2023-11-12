Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Сити», 12-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Челси»: Санчес, Дисаси, Силва, Джеймс, Колвилл, Стерлинг, Фернандес, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джэксон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Грилиш, Эрнандес, Альварес, Силва, Фоден, Холанд.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»