Холанд — о своем голе «Челси»: «Яйцами я еще не забивал»

В стрингах еще не пробовал выходить, давно пора!
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал важной вехой свой второй гол в ворота «Челси» в гостевом матче 12-го тура АПЛ, закончившегося со счетом 4:4.
«Яйцами я еще не забивал. Так что это важная веха», – сказал Холанд.
- Норвежец забил два гола в ворота «Челси»: на 25-й минуте с пенальти, а на 47-й закатил мяч в ворота в падении своими гениталиями.
- «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 28 очками после 12 матчей.
- Холанд лидирует в гонке бомбардиров турнира с 13 голами.