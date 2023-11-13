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    Холанд — о своем голе «Челси»: «Яйцами я еще не забивал»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал важной вехой свой второй гол в ворота «Челси» в гостевом матче 12-го тура АПЛ, закончившегося со счетом 4:4.

    «Яйцами я еще не забивал. Так что это важная веха», – сказал Холанд.

    • Норвежец забил два гола в ворота «Челси»: на 25-й минуте с пенальти, а на 47-й закатил мяч в ворота в падении своими гениталиями.
    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 28 очками после 12 матчей.
    • Холанд лидирует в гонке бомбардиров турнира с 13 голами.

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    Источник: NRK

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    13.11.2023 11:45
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