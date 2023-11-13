Холанд — о своем голе «Челси»: «Яйцами я еще не забивал»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал важной вехой свой второй гол в ворота «Челси» в гостевом матче 12-го тура АПЛ, закончившегося со счетом 4:4.

«Яйцами я еще не забивал. Так что это важная веха», – сказал Холанд.