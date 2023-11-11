Анчелотти прокомментировал состояние Беллингема, вывихнувшего плечо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья Джуда Беллингема.

На прошлых выходных английский полузащитник вывихнул левое плечо.

В среду он не сыграл с «Брагой» (3:0) в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Беллингем забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

«Беллингем сказал, что хорошо себя чувствует. В пятницу он нормально тренировался. Если в ближайшие часы не произойдет ничего необычного, думаю, он будет играть [с «Валенсией» в субботу в 23:00 мск]», – заявил Анчелотти.