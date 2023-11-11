Состав Португалии на ноябрьские матчи

Сборная Португалии в социальных сетях опубликовала список футболистов на ноябрьские матчи.

16 ноября португальцы в отборе Евро-2024 сыграют с Лихтенштейном, 19 ноября – с Исландией.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулвергемптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Барселона»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Пепе («Порту»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Жоау Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («Бенфика»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»), Матеус Нуньес («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Барселона»), Рикарду Орта («Брага»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Брума («Брага»).

Нападающие: Рафаэль Леау («Милан»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).