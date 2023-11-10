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    • Защитник «Спартака» надеется на возвращение клуба в еврокубки

    Защитник «Спартака» надеется на возвращение клуба в еврокубки

    Защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал, как принимал решение о переходе в московскую команду из греческого «Олимпиакоса».

    «Конечно, решение о подписании контракта со «Спартаком» не было простым. Я играл в хорошем клубе в Европе, с евротурнирами, был в хорошей форме с большим количеством игрового времени. Я обсуждал переезд с семьей, агентом, людьми, которым я доверяю. Только после этого решил приехать.

    Здесь вопрос не в том, хотел я или нет. Это футбол. Важно сказать спасибо «Спартаку», которой сделал предложение. Да, я не всегда попадал в стартовый состав. Там 11 игроков, а футболистов в команде в два раза больше. В таком клубе надо доказать свое право выйти на поле с первой минуты. Все должно совпасть в этом моменте. Конечно, я не мог быть доволен, когда не играл, но это стимулировало работать.

    «Спартак» – один из самых знаменитых российских клубов. Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас мы не играем в Европе, но я надеюсь, что в будущем вернемся.

    В команде есть классные игроки. Уверен, что мой выбор был правильным. То, что я увидел здесь, соответствует моим ожиданиям. Хороший уровень чемпионата и стадиона, на котором мы играем. Я вижу, что ведется серьезная работа над тем, чтобы сделать его [этот уровень] еще выше», – сказал Рябчук.

    • До перехода в «Спартак» футболист выступал в греческом «Олимпиакосе», за который провел 120 матчей, португальском «Пасуш де Феррейра» и второй команде «Порту».
    • На счету Рябчука 43 матча за сборную Молдовы.
    • Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2023 09:56
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