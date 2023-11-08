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    Уткин: «Наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля»

    Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал главной проблемой наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля слишком большое количество идей

    «Я наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. «Спартак» заиграл в матче с «Локо» как раз тогда, когда у них удалили игрока. Из того нагромождения мыслей, которое Абаскаль, как всегда, вывалил на команду, остался тот самый минимум, которым можно играть и вдесятером. У «Спартака» получилась блистательная ничья», – сказал Уткин.

    • В 14-м туре красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
    • «Спартак занимает шестое место в РПЛ с 21 очком.

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    Источник: YouTube-канал Василий Уткин

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    08.11.2023 17:19
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 20:42

      Главная проблема физрука это незнание футбола. В свинарне руководит девка эскортница. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 22:08

      Ты что ли - извини не признал, богатая будешь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Дмитрий-Бочаров-yandex 8 ноября, 20:19

      Кстати похожие мысли посещали и меня. Пора испанцу определиться в главном и второстепенном

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1892

      gor77 8 ноября, 18:42

      ))))))) Анекдот в тему:
      Приезжий режиссёр выбрал актёра, про которого ему говорили: "Не берите его. Он вам всё испортит."
      Режиссёр настоял на своём. После месяца репетиций, на вопрос про этого актёра, он говорил: "Удивительный актёр!"
      Ещё через месяц: "Талантище!" За день до премьеры: "Потрясающий актёр! Фантастика!!!"
      В перерыве премьерного спектакля, режиссёр в гневе заходит в гримёрку актёра и спрашивает: "Что вы играете? Мы же другое делали."
      На что актёр спокойно ответил: "Уважаемый! Ну я же не мешал вам репетировать!"

      1
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 8 ноября, 18:15

      Главная проблема Абаскаля - он не Хоттабыч, и не может по волшебству исправить то, что разрушали годами. Дали бы ему спокойно работать, не требуя немедленного результата, в следующем сезоне Спартак реально боролся бы за чемпионство.

      3
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 8 ноября, 18:15

      Уткин подводит всех к тому, что Абаскаль - гений!))
      Увидев перед собой необработанный алмаз, Абаскаль принялся различными методами отсекать все лишнее. Пока что удалось показать только одну грань - игра в меньшинстве. Вероятно скоро засверкают и другие, пока не отполированные, грани - красивая игра в равных составах, как в обороне так и в атаке.
      Как ни пыжатся "хейтеры" и "засланные казачки", а видимые результаты Абаскаля все труднее и труднее критиковать. Скоро будут в открытую восхищаться, а не использовать эзопов язык.))

      3
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      ...
      Рейтинг: +2797

      serglider > ivany4 8 ноября, 19:00

      Можно подумать спартачи блистательно играли в меньшенстве! Показательно, когда Промес перехватил мяч, в середине поля и помчался к воротам Локо по левой бровке, имея гандикап от ближайшего защитника метров семь, но подбегая к штрафной защитник уже догоняет его и навязывает борьбу... То есть непонятно вообще, за счет чего спартачи могут побеждать соперников? Быстрых отрывных контратак нет, игра головой средненькая, стандарты унылые, издали не бьют... Пеналь нормально пробить уже не могут! Получается выиграют только если повезет в сутолоке, в штрафной, протолкнут мяч в ворота соперника, при условии, что сами не пропустят. И с этим "багажом" они надеются, что когда-то выиграют РПЛ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > ivany4 8 ноября, 19:11

      Уткин хочет видеть Спартака в Пердиве! Потому и предлагает Абаскаля оставить. И я ЗА Абаскаля! Приятно же будет над Спартаком в Пердиве ПОРЖАТЬ!!!...)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > serglider 8 ноября, 19:12

      Газового сми начитался.

      3
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      ...
      Рейтинг: +95

      Владимир-Филиппов-vkontak > ivany4 8 ноября, 19:15

      Ну да, ну да. Так, глядишь, лет через 10 пищевик уже будет бороться за тройку!

      0
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      ...
      Рейтинг: +12138

      ivany4 > serglider 8 ноября, 19:58

      Если хочешь чтоб с тобой общались, для начала научись понимать футбол, изучай статистику матча, оценивай игру не по комментаторам, а по собственным знаниям. А их пока у тебя, кот наплакал.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > ivany4 8 ноября, 20:00

      Алмаз, да вы куча г...
      :)))

      3
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > шахта Заполярная 8 ноября, 20:22

      Да, они лапшу вешают знатно

      2
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Питерский князь 8 ноября, 20:24

      Ты то зачем здесь-ПЁС

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > Suvorov71 8 ноября, 22:09

      Тебя кошака драного описать

      0
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      ...
      Рейтинг: +5344

      Каратель > Cleaner 9 ноября, 07:25

      На зинку в пердиве не насмотрелся? Ущербный никчемышь-попрошайка в газовом болоте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 8 ноября, 17:48

      У Васи определенно все симптомы ОБСЕССИИ, представляющей собой возникновение у человека навязчивые мысли, идеи или представления.
      Наиболее эффективным методом лечения невроза навязчивых состояний является сочетание психотерапии и медикаментозного лечения.
      Вася, лечись и выздоравливай!
      Ты нужен Газпрому)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > rac531 8 ноября, 18:25

      Такой красивый абзац из Яндекса. Не дал восхититься.Взял и испортил Газпромом.((

      4
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      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > rac531 8 ноября, 19:13

      А что это Вы тут непонятными словами выражаетесь? Будьте проще. Ну уподобляйтесь господину Абаскалю...)))

      0
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      Рейтинг: +6710

      fakeid 8 ноября, 17:34

      игру не видел, только обзор посмотрел. матч как матч, ничего особенного, хотя гол белобрысого рыла был хорош, спору нет. а чё там блистательного по ходу было - это только жирновасе известно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM > fakeid 8 ноября, 18:49

      вот и вся твоя экспертиза , матч не смотрел. локомотив со своей половины выйти не мог до удаления

      1
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      ...
      Рейтинг: +6710

      fakeid > FCSpartakM 8 ноября, 19:11

      да я и не претендую на какую-либо экспертизу. говорю, как увидел.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > fakeid 8 ноября, 20:29

      долго тебя вонючки здесь не было, а вот и сразу твонь, а что твой клон TIMOTHY сегодня тебе будет ставить плюсики, а где твой 7-1 , что забанил

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 8 ноября, 17:29

      На срамтаке только хайп можно поймать.
      Чем Уткин и занимается.
      Серъезные люди лишь ржут, читая о срамтаке.
      Ну а неадыкватные сектанские болельщики приходят в ярость или расстраиваются.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > Питерский князь 8 ноября, 22:11

      А на тебе и немытых кроме блох и ловить нечего.

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