Уткин: «Наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал главной проблемой наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля слишком большое количество идей

«Я наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. «Спартак» заиграл в матче с «Локо» как раз тогда, когда у них удалили игрока. Из того нагромождения мыслей, которое Абаскаль, как всегда, вывалил на команду, остался тот самый минимум, которым можно играть и вдесятером. У «Спартака» получилась блистательная ничья», – сказал Уткин.