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Уткин: «Наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля»

8 ноября 2023, 17:19
14

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал главной проблемой наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля слишком большое количество идей

«Я наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. «Спартак» заиграл в матче с «Локо» как раз тогда, когда у них удалили игрока. Из того нагромождения мыслей, которое Абаскаль, как всегда, вывалил на команду, остался тот самый минимум, которым можно играть и вдесятером. У «Спартака» получилась блистательная ничья», – сказал Уткин.

  • В 14-м туре красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
  • «Спартак занимает шестое место в РПЛ с 21 очком.

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Источник: YouTube-канал Василий Уткин
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Уткин Василий
Комментарии (14)
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ivany4
1699456524
Уткин подводит всех к тому, что Абаскаль - гений!)) Увидев перед собой необработанный алмаз, Абаскаль принялся различными методами отсекать все лишнее. Пока что удалось показать только одну грань - игра в меньшинстве. Вероятно скоро засверкают и другие, пока не отполированные, грани - красивая игра в равных составах, как в обороне так и в атаке. Как ни пыжатся "хейтеры" и "засланные казачки", а видимые результаты Абаскаля все труднее и труднее критиковать. Скоро будут в открытую восхищаться, а не использовать эзопов язык.))
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sochi-2013
1699456525
Главная проблема Абаскаля - он не Хоттабыч, и не может по волшебству исправить то, что разрушали годами. Дали бы ему спокойно работать, не требуя немедленного результата, в следующем сезоне Спартак реально боролся бы за чемпионство.
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gor77
1699458141
))))))) Анекдот в тему: Приезжий режиссёр выбрал актёра, про которого ему говорили: "Не берите его. Он вам всё испортит." Режиссёр настоял на своём. После месяца репетиций, на вопрос про этого актёра, он говорил: "Удивительный актёр!" Ещё через месяц: "Талантище!" За день до премьеры: "Потрясающий актёр! Фантастика!!!" В перерыве премьерного спектакля, режиссёр в гневе заходит в гримёрку актёра и спрашивает: "Что вы играете? Мы же другое делали." На что актёр спокойно ответил: "Уважаемый! Ну я же не мешал вам репетировать!"
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Дмитрий-Бочаров-yandex
1699463940
Кстати похожие мысли посещали и меня. Пора испанцу определиться в главном и второстепенном
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